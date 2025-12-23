Papà mi servono 650 euro | anziano truffato il 47enne va a processo

"Papà, per favore, mi serve un bonifico di 650 euro": l’anziano riceve il messaggio, convinto di parlare con la figlia, e trasferisce la somma richiesta. Ma dietro quella chat c’era un truffatore. La Procura di Agrigento ha disposto la citazione a giudizio di Ciro Orlando, 47 anni, originario di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

