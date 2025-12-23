Papa Leone XIV a gennaio il primo Concistoro per indicare la direzione definitiva del suo magistero
A gennaio, la Chiesa cattolica si prepara a un nuovo inizio con il primo Concistoro di Papa Leone XIV, volto a definire la direzione del suo magistero. Dopo il Giubileo della speranza, che si concluderà il 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa, l'evento rappresenta un momento di comunione e discernimento per la comunità ecclesiale.
Il nuovo anno per la Chiesa cattolica si aprirà all’insegna della comunione e del discernimento. Dopo la conclusione del Giubileo della speranza, che si concluderà ufficialmente il 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, Papa Leone ha convocato il primo Concistoro straordinario del suo Pontificato. L’incontro si svolgerà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026, come comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede. La scelta delle date non è casuale. Il Concistoro si colloca immediatamente dopo un anno centrale per il cristianesimo, segnato dal Giubileo e dal suo messaggio di speranza, riconciliazione e rinnovamento spirituale. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Papa Leone XIV rompe il silenzio: a gennaio il suo primo concistoro straordinario in Vaticano
Leggi anche: Papa Leone XIV convoca il suo primo concistoro
Papa Leone XIV convoca il suo primo Concistoro; Papa Leone XIV incontra gli adolescenti e i giovani di Roma; Agenda 2026 di Papa Leone XIV: eventi chiave in Vaticano, viaggi e celebrazioni; Papa Leone XIV convoca il suo primo Concistoro straordinario: si terrà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026.
Il monito di Papa Leone XIV alla Curia romana: “Basta smanie di primeggiare e sotterfugi, evitare rancori” - Nel suo primo discorso natalizio, Leone XIV esorta la Curia a evitare rancori e costruire comunione con gesti concreti ... ilfattoquotidiano.it
Papa a San Pietro per l'ultima udienza del Giubileo. Convocato primo Concistoro a gennaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa a San Pietro per l’ultima udienza del Giubileo: “Rimarremo pellegrini di speranza” ... tg24.sky.it
Il primo Concistoro di Papa Leone XIV per afforzare la comunione tra il Vescovo di Roma ed i Cardinali - Il Concistoro si colloca nel contesto della vita e della missione della Chiesa, e intende rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma ed i Cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla ... acistampa.com
Primo scambio di auguri natalizi per Papa Leone con la Curia romana. "La comunione nella Chiesa rimane sempre una sfida. Talvolta, dietro un'apparente tranquillità, si agitano i fantasmi della divisione”, ha detto il Pontefice accogliendo i Cardinali nell’Aula x.com
Le parole di Papa Leone Nuova puntata di Chiesa viva per riflettere sull'Angelus e il discorso di #PapaLeoneXIV in occasione degli auguri alla Curia Romana. Ospiti: Andrea Monda, direttore de L'Osservatore Romano; Don Michele Ferrari, docente Pontificia - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.