papa leone xiv a gennaio il primo concistoro per indicare la direzione definitiva del suo magistero

A gennaio, la Chiesa cattolica si prepara a un nuovo inizio con il primo Concistoro di Papa Leone XIV, volto a definire la direzione del suo magistero. Dopo il Giubileo della speranza, che si concluderà il 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa, l'evento rappresenta un momento di comunione e discernimento per la comunità ecclesiale.

Il nuovo anno per la Chiesa cattolica si aprirà all’insegna della comunione e del discernimento. Dopo la conclusione del Giubileo della speranza, che si concluderà ufficialmente il 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, Papa Leone ha convocato il primo Concistoro straordinario del suo Pontificato. L’incontro si svolgerà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026, come comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede. La scelta delle date non è casuale. Il Concistoro si colloca immediatamente dopo un anno centrale per il cristianesimo, segnato dal Giubileo e dal suo messaggio di speranza, riconciliazione e rinnovamento spirituale. 🔗 Leggi su Panorama.it

