Paolo Giraldi guida il Serra.

Paolo Giraldi assume la presidenza del Serra Club, associazione cattolica formata da laici impegnati nella promozione della cultura cristiana nella società civile. Con una struttura tipica del club service, l’organizzazione si dedica a favorire il dialogo e la diffusione dei valori cristiani, contribuendo al coinvolgimento attivo dei membri in iniziative di solidarietà e formazione.

Passaggio di presidenza al Serra Club, l’associazione cattolica formata da laici che con una struttura tipica del club service si propone di promuovere nella società civile la diffusione della cultura cristiana. Paolo Giraldi è subentrato a Pietro Troni. Nelle settimane precedenti alla nomina, i soci del Serra Club si erano riuniti nel seminario vescovile con un momento di preghiera animato da monsignor Daniele Scaccini che consiglia ed assiste il club nella parte spirituale, per riflettere sul tempo dell’Avvento, in particolare sul versetto 8 del Salmo Biblico 142 che dice "Fammi conoscere la strada da percorrere perché a te si innalza l’anima mia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

