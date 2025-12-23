Paola Egonu sbarca all’astronave La Megabox riceve la Numia Milano

Oggi alle 20, al Vitrifrigo Arena, si tiene l'incontro tra Megabox e Numia Milano. Con l’arrivo di Paola Egonu, uno dei principali talenti del volley femminile, si prevede un confronto di alto livello tra due squadre ambiziose. La partita rappresenta un momento importante per il campionato, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire una sfida di grande valore sportivo.

Paola Egonu sbarca sull’astronave. Oggi alle 20 al Vitrifrigo Arena a Megabox ospita la Numia Milano, una delle squadre accreditate allo scudetto. Le lombarde, guidate dalla classe di Paola Egonu, hanno perso qualche punto per strada in campionato (ora sono quarte, ma a soli tre punti dal secondo posto di Scandicci e Novara), ma hanno abbattuto per prime il dominio di Conegliano vincendo la Supercoppa Italiana ad inizio stagione. Vallefoglia viene dalla vittoria in esterna contro il Bisonte Firenze. E’ la quinta consecutiva, contando anche il ritorno di Challenge Cup, e si colloca a 23 punti, con un bilancio di 8 vittorie e 7 sconfitte e un lusinghiero sesto posto in classifica, con tre punti e due vittorie di vantaggio sulla Uyba Busto Arsizio, settima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

