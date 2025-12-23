Il nuovo incarico di Palli-bis alla guida della Provincia di Pavia sottolinea l’impegno per un approccio concreto e orientato ai risultati. Con meno annunci e più cantieri, si punta a realizzare opere tangibili che rispondano alle esigenze del territorio. La fiducia ricevuta rappresenta un’opportunità per proseguire nel percorso di sviluppo, mantenendo un focus sulla concretezza e una visione futura per la provincia.

"Pochi annunci, più cantieri; poche parole, più risultati. Perché la fiducia che abbiamo ricevuto vuol dire una cosa sola: continuare il lavoro intrapreso nel segno della concretezza e di una visione di futuro per la Provincia di Pavia ". Giovanni Palli, 44 anni, fresco di rielezione alla presidenza di piazza Italia, il giorno dopo il responso delle urne dove ha ottenuto l’80% dei consensi superando nettamente Matteo Pedrazzoli, candidato del centrosinistra e sostenuto dalla coalizione civica e progressista "La casa dei Comuni", è pronto a rimboccarsi le maniche. "L’esito delle elezioni ci consegna un consenso largo, di ampiezza rara per questa istituzione – ha commentato Palli – è la conferma che la Provincia di Pavia ha avviato una nuova stagione, fondata sulla coesione e sulla consapevolezza dei 185 Comuni e degli amministratori locali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palli-bis alla guida della Provincia: "Premio alla nostra concretezza"

Provinciali, un plebiscito per Palli riconfermato presidente con l’80% - Pedrazzoli (centrosinistra) doppiato nel seggio di Pavia, divario enorme in Oltrepo e Lomellina ... laprovinciapavese.gelocal.it