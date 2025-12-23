Palinsesti TV dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 | film e programmi su Rai Mediaset e altri canali
Ecco i palinsesti TV dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, con una selezione di film, programmi e eventi speciali delle principali emittenti italiane. La settimana si distingue per la presenza di produzioni di culto, prime visioni e appuntamenti dedicati alle festività, offrendo agli spettatori una proposta varia e di qualità per tutto il periodo delle festività natalizie e di Capodanno.
La programmazione TV dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 entra nel vivo delle festività con un'offerta particolarmente ricca tra film cult, prime visioni, grandi show musicali e appuntamenti speciali per la notte di Capodanno. Rai, Mediaset e le altre reti generaliste schierano titoli forti pensati per accompagnare il pubblico tra la fine dell'anno e l'inizio del 2026, alternando intrattenimento, cinema e informazione. Di seguito il palinsesto completo della prima serata, rete per rete. Rai 1 D: Se Fossi Te new (12) L: Se Fossi Te (22) 1ªTv M: Purché Finisca Bene: La Voce di Cupido 1ªTv M: L'Anno Che Verrà (20:50 – Marco Liorni) G: Biancaneve e i Sette Nani (1937) + Biancaneve (2012) V: Purché Finisca Bene: Seduci e Scappa 1ªTv S: Festival del Circo di Montecarlo Rai 2 D: Il Principe di Roma L: Il Collegio new M: La Casa dei Fantasmi 1ªTv M: Lilli e il Vagabondo G: Delitti in Paradiso: Un Natale nel Mistero 1ªTv V: Cruella S: FBI: International + FBI 1ªTv Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Ennio Doris: C'è anche Domani M: Io Sono Farah 1ªTv + La Notte nel Cuore 1ªTv M: Capodanno in Musica (21:50 – Federica Panicucci) G: Il Primo Natale V: Francesca Cabrini 1ªTv S: Pooh: Noi Amici per Sempre Italia 1 D: La Banda dei Babbi Natale L: Will Hunting – Genio Ribelle M: Mamma, Ho Perso l'Aereo M: E.
La forza di una donna, cambio programmazione 28 dicembre: la soap trasmessa per un'ora - Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 del prossimo 28 dicembre 2025.
