PALINSESTI 4-10 GENNAIO 2026 | TANTI SHOW E FICTION IN PARTENZA NEL NUOVO ANNO

I palinsesti televisivi dal 4 al 10 gennaio 2026 offrono una varietà di programmi, tra fiction, show e approfondimenti. Le principali emittenti italiane presentano nuove stagioni, prime visioni e repliche, garantendo un inizio d’anno ricco di contenuti per tutti i gusti. Di seguito, un riepilogo delle programmazioni più significative per questa settimana, con aggiornamenti e variazioni in corso.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 4 al 10 gennaio 2026. Rai1 D: Prima di Noi new L: Vincenzo Salemme: Ogni Promessa è Debito M: Affari Tuoi: Lotteria Italia M: Purché Finisca Bene: Tempi Supplementari 1ªTv G: Don Matteo 15 new V: Tali e Quali new S: The Voice Kids new Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Barbie 1ªTv M: Io Sono Farah 1ªTv M: A Testa Alta: Il Coraggio di Una Donna new G: Forbidden Fruit 1ªTv V: La Ruota dei Campioni S: C’è Posta per Te new Variazioni a pagina 2! Variazioni a pagina 2! Rai2 D: L: Il Collegio M: M: G: V: Togo: Una Grande Amicizia S: FBI: International + FBI 1ªTv Italia 1 D: L: M: Mamma, Ho Riperso l’Aereo M: G: Harry Potter e l’Ordine della Fenice V: Harry Potter e il Principe Mezzosangue S: Variazioni a pagina 2! Variazioni a pagina 2! Rai3 D: Report L: Il Ragazzo e l’Airone 1ªTv M: M: Chi l’ha Visto? G: V: S: La Città Ideale ( Ossini ) Rete 4 D: Zona Bianca L: M: Zona Bianca M: G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Variazioni daytime qui! Altre segnalazioni Nessuna segnalazione La7 D: Una Giornata Particolare L: M: M: G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: L: M: M: G: V: S: Agente 007: Variazioni daytime qui! Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Tv8 D: La Bella e La Bestia L: I Tre Moschettieri: Milady M: Un Natale da Favola M: Quattro Matrimoni e Un Funerale G: La Maschera di Zorro V: S: 4 Ristoranti R Nove D: L: M: M: G: V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Lezioni Private Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 21 AL 27 DICEMBRE 2025 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

