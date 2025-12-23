Palestra Inter la partita con l’Atalanta dà l’occasione per un nuovo summit? Ausilio insiste

Dopo la recente sfida contro l’Atalanta, si torna a parlare di possibili incontri tra i dirigenti dell’Inter. Secondo alcune fonti, Ausilio sarebbe deciso a sfruttare questa occasione per approfondire la trattativa con un giovane esterno classe 2005. La partita potrebbe dunque rappresentare non solo un impegno sportivo, ma anche un momento strategico per le future operazioni di mercato del club.

Inter News 24 nel pressing per l’esterno classe 2005. Domenica sera, i riflettori del “New Balance Stadium” non illumineranno soltanto il big match della diciottesima giornata. Dietro le quinte della sfida tra Atalanta e Inter, si prepara un incrocio di mercato che potrebbe ridisegnare gli equilibri sulla fascia destra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’occasione del confronto diretto sul campo sarà il pretesto ideale per un vertice dirigenziale di altissimo profilo. L’agenda ufficiosa è fissata intorno alle 18:30, circa due ore prima del calcio d’inizio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra Inter, la partita con l’Atalanta dà l’occasione per un nuovo summit? Ausilio insiste Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: si insiste per Palestra del Cagliari! Nuovo colpo in canna per Ausilio? Leggi anche: Mercato Inter, Palestra pista percorribile già a gennaio? Ausilio sogna il colpo, ma l’Atalanta… La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter, strategia mercato estate: asse caldo con l’Atalanta tra Ederson e Palestra - Inter, mercato estivo pianificato: asse con l’Atalanta per Ederson e Palestra. milanosportiva.com

TS - Atalanta-Inter, incontro in vista per Palestra per capire la fattibilità dell'operazione: il punto - Domenica 28 dicembre Atalanta e Inter si vedranno al New Balance Stadium e secondo Tuttosport sarà l'occasione per parlare del futuro di Marco ... msn.com

Palestra Inter, i nerazzurri non mollano l’esterno! La cifra pattuita dalla Dea: le ultime - Palestra Inter, il sogno del club nerazzurro al momento è quello di reclutare il gioiellino in forza al Cagliari. cagliarinews24.com

Highlights Inter-Atalanta | 11ª giornata Campionato Under 16 | stagione 2025-26

TS - Non solo Palestra: tra sei mesi Atalanta e #Inter potrebbero parlare anche di un altro atalantino x.com

Le mosse dell'Inter sul calciomercato Da Palestra a Vicario e non solo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.