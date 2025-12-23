Inter News 24 Palestra Inter, possibile che nella prossima sessione estiva di calciomercato arrivi l’assalto definitivo all’esterno. Ma c’è un rischio. Il calciomercato invernale dei nerazzurri sembra muoversi su binari di attesa strategica, con uno sguardo però sempre rivolto ai talenti del territorio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione sta pianificando una nuova “battuta di pesca” nei mari dell’Atalanta. Dopo il mancato affondo della scorsa estate per Ademola Lookman, il funambolico attaccante nigeriano rimasto alla corte orobica, il nuovo obiettivo numero uno per la fascia è Marco Palestra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra Inter, assalto probabile in estate. Ma c’è un rischio

