Palestra Inter assalto probabile in estate Ma c’è un rischio
Inter News 24 Palestra Inter, possibile che nella prossima sessione estiva di calciomercato arrivi l’assalto definitivo all’esterno. Ma c’è un rischio. Il calciomercato invernale dei nerazzurri sembra muoversi su binari di attesa strategica, con uno sguardo però sempre rivolto ai talenti del territorio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione sta pianificando una nuova “battuta di pesca” nei mari dell’Atalanta. Dopo il mancato affondo della scorsa estate per Ademola Lookman, il funambolico attaccante nigeriano rimasto alla corte orobica, il nuovo obiettivo numero uno per la fascia è Marco Palestra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Corriere dello Sport – L’Inter non sostituisce Dumfries. Ma in estate può arrivare Palestra
Leggi anche: Marotta pesca a Bergamo: non solo Palestra, in estate assalto anche a lui
Inter e Juve, intrecci di mercato tra Palestra, Ederson e Frattesi; Ederson in mediana Palestra per la destra: canale con l’Atalanta. Corsport: Estate da Inter; Calciomercato Inter, Palestra resta il pallino: Atalanta e Cagliari al centro dell’affare; Calciomercato Juve: le ultime sulle trattative bianconere.
Inter e Juve, intrecci di mercato tra Palestra, Ederson e Frattesi - Inter, nuovo assalto all’Atalanta: Palestra e Ederson nel mirino per il mercato estivo Come riporta Corsport, il nome in cima alla lista è Marco Palestra, considerato il ... tuttojuve.com
Inter, si allontana Palestra: pronto l’assalto a un altro giovane talento della Serie A - Importante novità di mercato per l'Inter: date le difficoltà per Marco Palestra, potrebbe arrivare un'altra promessa della Serie A. spaziointer.it
Inter su Palestra, ma l’Atalanta spara alto - Inter su Marco Palestra dell’Atalanta per sostituire Dumfries: servono 40 milioni. calcioatalanta.it
Ausilio insiste nel pressing su Palestra Summit di mercato in occasione di Atalanta Inter - facebook.com facebook
La Repubblica - #Inter, un solo bocciato del mercato estivo. E il sogno Palestra per quello invernale x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.