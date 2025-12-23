palermo mazzette per accelerare il rilascio delle salme in due ai domiciliari

Due operatori della camera mortuaria del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione del Gip, Carmen Salustro, nell’ambito di un’indagine sulla possibile richiesta di tangenti per accelerare il rilascio delle salme. L’inchiesta della Procura approfondisce i presunti illeciti e le relative decisioni giudiziarie. Per aggiornamenti e dettagli, è possibile consultare le fonti ufficiali e i servizi di informazione.

L'inchiesta della Procura e le decisioni del Gip. Il Gip di Palermo, Carmen Salustro, ha disposto gli arresti domiciliari per due operatori della camera mortuaria del Policlinico Paolo Giaccone. I due sarebbero coinvolti in un presunto sistema di richieste di denaro alle imprese di pompe funebri, finalizzato ad accelerare il rilascio delle salme dei pazienti deceduti all'interno dell'ospedale. Il provvedimento è arrivato dopo gli interrogatori preventivi e riguarda Marcello Gargano, 64 anni, e Salvatore Lo Bianco, 58 anni. Misure alternative per altri dipendenti coinvolti.

