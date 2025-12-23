Palaghiaccio Xmas Party musica e animazione nel Villaggio di Natale di Nardò

Il “Palaghiaccio Xmas Party” a Nardò ha portato un’atmosfera natalizia nel parcheggio Fibonacci, trasformandolo in un vivace villaggio di Natale. L’evento, svoltosi domenica 21 dicembre, ha offerto musica, animazione e momenti di convivialità, coinvolgendo la comunità locale e creando un’occasione di festa e condivisione. Un appuntamento che ha contribuito a rafforzare lo spirito natalizio della città.

