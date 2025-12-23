Palaghiaccio Xmas Party musica e animazione nel Villaggio di Natale di Nardò
Il “Palaghiaccio Xmas Party” a Nardò ha portato un’atmosfera natalizia nel parcheggio Fibonacci, trasformandolo in un vivace villaggio di Natale. L’evento, svoltosi domenica 21 dicembre, ha offerto musica, animazione e momenti di convivialità, coinvolgendo la comunità locale e creando un’occasione di festa e condivisione. Un appuntamento che ha contribuito a rafforzare lo spirito natalizio della città.
NARDO’ – La città di Nardò ha vissuto un pomeriggio di grande festa e partecipazione con il “Palaghiaccio Xmas Party”, l’evento che domenica 21 dicembre ha trasformato il parcheggio Fibonacci in un vivace villaggio di Natale, regalando alla città un’atmosfera di gioia, musica e autentica magia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Natale al Jambo: in volo sul Villaggio di Babbo Natale, Palaghiaccio e Terraquarium
Leggi anche: Dal villaggio Lego aL Santa Claus bus, si accende il Natale con un mese di eventi tra gioco, musica e animazione
DOMENICA - Natale in città: al Palaghiaccio musica, animazione e Babbo Natale.
Nardò si accende di magia: grande successo per il Palaghiaccio Xmas Party - Nardò ha vissuto un pomeriggio di grande festa e partecipazione con il “Palaghiaccio Xmas Party”, l’evento che domenica 21 ha trasformato il Parcheggio Fibonacci in un vivace villaggio di ... portadimare.it
DOMENICA - Natale in città: al Palaghiaccio musica, animazione e Babbo Natale - Nardò si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della festa, della musica e della magia natalizia. portadimare.it
Halloween Party On Ice al Palaghiaccio Massari: una notte da brividi sul ghiaccio - Giovedì 31 ottobre 2025, il Palaghiaccio Massari di Torino si prepara a ospitare una delle feste più originali della stagione: Halloween Party On Ice, una serata in maschera tra musica, luci e ... mentelocale.it
Paradice - Palaghiaccio Montichiari. Mariah Carey · All I Want For Christmas Is You (Magical Christmas Mix). Un Magico Spettacolo di Natale! Eravate in TANTISSIMI a rendere indimenticabile il nostro spettacolo natalizio originale e unico! Un enorm - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.