Pagamento Naspi a dicembre 2025 quando arriva | consulta le date

Il pagamento della Naspi a dicembre 2025 avviene a partire dal 15 del mese per chi riceve già l’indennità. È importante consultare le date precise per evitare disguidi e pianificare eventuali necessità. In questa guida, troverai le informazioni aggiornate sui tempi di accredito e le modalità di verifica delle date di pagamento della Naspi.

. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI è previsto a partire dal 15 dicembre per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

