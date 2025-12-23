Paderno Dugnano la biblioteca Tilane si rinnova grazie a un finanziamento regionale
La biblioteca e centro culturale Tilane di Paderno Dugnano ottiene un importante riconoscimento da Regione Lombardia, che ha finanziato il progetto di innovazione e riqualificazione degli spazi culturali nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2025. L’intervento rientra nella linea di investimenti dedicata a musei, archivi e biblioteche e punta a rafforzare il ruolo di Tilane come infrastruttura . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
