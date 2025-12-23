Ottolini nuovo direttore sportivo della Juventus | c’è l’accordo verbale! Scelta fatta battuti gli altri candidati

La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con Ottolini per il ruolo di direttore sportivo. La scelta, che ha visto la preferenza dell’ex Genoa rispetto agli altri candidati, rappresenta un passo importante per il club in vista della prossima stagione. La conferma ufficiale è attesa nelle prossime ore, mentre si intensificano le valutazioni sul nuovo assetto dirigenziale.

Ottolini nuovo direttore sportivo della Juventus: c’è l’accordo verbale! Scelta fatta, l’ex Genoa ha battuto gli altri candidati. La dirigenza della Juventus ha sciolto le riserve e individuato la figura che guiderà l’area tecnica nella prossima stagione. Il nuovo direttore sportivo bianconero sarà Marco Ottolini, con il quale è stato già raggiunto un accordo verbale definitivo per il suo approdo a Torino. Lo riporta Sky Sport. Dopo aver concluso ufficialmente il proprio incarico come DS del Genoa alla fine di ottobre, il dirigente ha accettato la proposta della “Vecchia Signora”. La sua nomina arriva al termine di un processo di selezione accurato, durante il quale Ottolini è riuscito a superare la concorrenza di diversi altri candidati, inclusi alcuni profili di respiro internazionale che erano stati vagliati dalla proprietà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

