Tuttosport analizza le ragioni della scelta della Juventus di affidarsi a Ottolini Juve, definito come il ‘Ministro degli Esteri’. La decisione del club di presentarlo alla squadra questa sera evidenzia l’importanza del suo ruolo. Di seguito, approfondiamo i motivi che hanno portato la società a puntare su di lui e il suo possibile impatto sulla squadra.

in occasione della cena di Natale. La casella del Direttore Sportivo in casa Juventus, rimasta vacante dallo scorso giugno, ha finalmente un proprietario ufficiale: Marco Ottolini. L’ex dirigente del Genoa ha sbaragliato una fitta concorrenza, composta da profili di alto lignaggio sia italiani che stranieri, convincendo la proprietà e l’area tecnica grazie a un mix di competenza internazionale e profonda conoscenza dell’ambiente bianconero. La nomina di Ottolini è una mossa strategica che mette d’accordo tutte le componenti del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ottolini Juve, Tuttosport svela perché il club ha puntato su di lui: ‘Ministro degli Esteri’. Può essere presentato stasera alla squadra

