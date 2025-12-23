Ottolini Juve c’è anche la firma del nuovo direttore sportivo | ecco quando è attesa l’ufficialità
È arrivata l’attesa conferma della firma del nuovo direttore sportivo dell’Ottolini Juve. La comunicazione ufficiale riguardante la nomina del futuro dirigente della Juventus è prevista a breve, segnando un passo importante per il club. Restano da definire i dettagli, mentre i tifosi attendono con interesse l’annuncio ufficiale.
della nomina del futuro dirigente bianconero. La Juventus ha finalmente sciolto le riserve per il ruolo di Direttore Sportivo, affidando la poltrona a Marco Ottolini. L’ex dirigente del Genoa, che ha superato una fitta concorrenza di candidati sia italiani che internazionali, ha già firmato il nuovo contratto. Una volta terminati i consueti contro-controlli burocratici, la nomina sarà formalizzata, permettendogli di operare immediatamente in vista della cruciale sessione di mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
