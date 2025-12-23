Ottolini Juve c’è anche la firma del nuovo direttore sportivo | ecco quando è attesa l’ufficialità

È arrivata l’attesa conferma della firma del nuovo direttore sportivo dell’Ottolini Juve. La comunicazione ufficiale riguardante la nomina del futuro dirigente della Juventus è prevista a breve, segnando un passo importante per il club. Restano da definire i dettagli, mentre i tifosi attendono con interesse l’annuncio ufficiale.

Marco Ottolini ha risolto il contratto con il Genoa: firma con la Juventus sempre più vicina - Comunicato dal club ligure tramite un comunicato in cui veniva salutato e ringraziato per il lavoro svolto. msn.com

La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo: l’ex Genoa torna in bianconero - L’ex calciatore del Brescia, che ha lavorato anche con l’Anderlecht è stato già alla Juventus per quattro stagioni. fanpage.it

Tutto pronto per l’arrivo di Ottolini alla Juve Ha risolto il contratto con il Genoa - facebook.com facebook

Tutto pronto per l’arrivo di #Ottolini alla #Juve Ha risolto il contratto con il #Genoa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.