Ospiti di una Rsa maltrattati e violentati operatore ai domiciliari | si indaga su altri casi La denuncia dei familiari | Ha dei lividi sul corpo

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 46enne, di origini peruviane, è stato posto agli arresti domiciliari per maltrattamenti e abusi sessuali ai danni di due ospiti ultraottantenni di una RSA a Parabiago, Milano.. 🔗 Leggi su Leggo.it

ospiti di una rsa maltrattati e violentati operatore ai domiciliari si indaga su altri casi la denuncia dei familiari ha dei lividi sul corpo

© Leggo.it - Ospiti di una Rsa maltrattati e violentati, operatore ai domiciliari: si indaga su altri casi. La denuncia dei familiari: «Ha dei lividi sul corpo»

Leggi anche: Anziani violentati da un operatore in una casa di riposo a Capri

Leggi anche: “Altri due lavoratori Pam licenziati col test del finto cliente”. I casi di Tommaso e Davide, nuova denuncia dei sindacati

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ospiti rsa maltrattati violentatiOspiti di una Rsa maltrattati e violentati, arrestato un operatore: si indaga su altri casi. La denuncia dei familiari: «Hanno dei lividi» - Un 46enne di origini peruviane è stato arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due ospiti ultraottantenni di una Rsa di Parabiago (Milano). leggo.it

Anziani maltrattati in Rsa, 4 operatori sanitari indagati - Sono accusati di aver maltrattato alcuni ospiti di una Rsa a Vezzano nel Reggiano. ansa.it

Anziani maltrattati e minacciati alla Rsa di Vezzano: indagati 4 operatori sociosanitari - Reggio Emilia, 5 dicembre 2025 – Quattro operatori sociosanitari, tra i 30 e i 57 anni, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero maltrattato alcuni ospiti di una Rsa a Vezzano sul Crostolo, ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.