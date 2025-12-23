La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si fermerà per le festività natalizie. Al termine del girone d’andata, infatti, il torneo si è preso un paio di settimane di stop e non sarà protagonista in questo periodo, a differenza di quanto succederà in Italia, con partite il 23 e 26-27 dicembre, senza dimenticarsi dei quarti di finale della Coppa Italia il 30 dicembre. Appuntamento direttamente a domenica 3 gennaio, quando rivedremo all’opera Myriam Sylla e Alessia Orro. La schiacciatrice sarà chiamata a guidare il Galatasaray Istanbul nella trasferta contro il non irresistibile Aydin Buyuksehir Belediyespor (ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Orro e Sylla senza campionato per le festività natalizie: le differenze tra Turchia e Italia

