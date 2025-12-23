Orro e Sylla senza campionato per le festività natalizie | le differenze tra Turchia e Italia

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si fermerà per le festività natalizie. Al termine del girone d’andata, infatti, il torneo si è preso un paio di settimane di stop e non sarà protagonista in questo periodo,  a differenza di quanto succederà in Italia, con partite il 23 e 26-27 dicembre, senza dimenticarsi dei quarti di finale della Coppa Italia il 30 dicembre. Appuntamento direttamente a domenica 3 gennaio, quando rivedremo all’opera Myriam Sylla e Alessia Orro. La schiacciatrice sarà chiamata a guidare il Galatasaray Istanbul nella trasferta contro il non irresistibile Aydin Buyuksehir Belediyespor (ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

orro e sylla senza campionato per le festivit224 natalizie le differenze tra turchia e italia

© Oasport.it - Orro e Sylla senza campionato per le festività natalizie: le differenze tra Turchia e Italia

Leggi anche: Sylla e Orro non giocano in Turchia, il campionato va in pausa: quando tornano e prossime avversarie

Leggi anche: Come stanno giocando Orro e Sylla in Turchia? La nuova avventura promuove le Campionesse Olimpiche

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Orro impeccabile, il Fenerbahce continua la rincorsa in Turchia. Sylla a “riposo”, il Galatasaray si rialza; Orro regala perle in Turchia, continua la caccia al Vakif di Guidetti. Nuovo ko per Sylla; Orro torna alla vittoria in Turchia, Sylla si ferma. E Mazzanti debutta in panchina…; Antropova in Turchia, la compagna conferma tutto: la aspettano Orro, Sylla e Mazzanti, in Italia resta Egonu.

orro sylla senza campionatoOrro e Sylla senza campionato per le festività natalizie: le differenze tra Turchia e Italia - La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si fermerà per le festività natalizie. oasport.it

Orro impeccabile, il Fenerbahce continua la rincorsa in Turchia. Sylla a “riposo”, il Galatasaray si rialza - Domenica intensa con la tredicesima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile giunto alla conclusione del girone ... oasport.it

orro sylla senza campionatoIl derby del Bosforo sorride a Orro: Sylla firma 21 punti ma il Galatasaray cede al tiebreak al Fenerbahce - Volley femminile, Orro e Sylla si sono sfidate per la prima volta nella nuova dimensione turca: ha vinto Alessia, col Fener che s'è imposto 3- sport.virgilio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.