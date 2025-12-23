Oro e argento a nuovi massimi storici ma anche il rame è da record

Oro e argento hanno raggiunto nuovi massimi storici, mentre anche il rame si avvicina a record di prezzo. Questi andamenti riflettono le recenti dinamiche del mercato delle materie prime, influenzate da diversi fattori economici e geopolitici. Analizzare l’andamento di questi metalli può offrire spunti utili per comprensione e decisioni di investimento in un contesto di crescente volatilità.

Roma, 23 dic. (askanews) – Oro e argento a nuovi massimi storici all’antivigilia della chiusura natalizia dei mercati. L’oncia d’oro oggi durante le contrattazioni spot ha segnato un picco a 4.530 dollari, successivamente consolida i guadagni con un più 1,16% a 4.521 dollari. Nel frattempo l’argento ha mostrato rialzi anche più sostenuti, superiori al 4% a 71,47 dollari l’oncia. E intanto anche il rame, non un metallo prezioso ma con molteplici usi industriali che lo rendono indispensabile, ha segnato nuovi massimi storici, superando per la prima volta la soglia dei 12.000 dollari la tonnellata, tra timori di possibili penurie su scala globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Oro da record ma anche l’argento, India ne fa incetta per matrimoni

Leggi anche: Il prezzo dell’oro ai massimi storici: supera per la prima volta i 4mila dollari l’oncia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Record storico di oro e argento: cosa spinge i prezzi verso nuovi massimi; Metalli preziosi in rally: argento e platino ai massimi storici, oro vicino al record; Prezzi oro e argento su nuovi massimi, perché c’è questa nuova spinta e cosa accadrà ora; Oro e argento in orbita: i metalli preziosi scrivono nuovi record e ridisegnano il mercato.

Prezzi oro e argento su nuovi massimi, perché c’è questa nuova spinta e cosa accadrà ora - Il mercato dei metalli preziosi sta vivendo un momento straordinario, con l'oro che ha raggiunto quota 4. borsainside.com