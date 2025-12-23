oro bianco celebra lo sport invernale

VALFURVA Un percorso espositivo che celebra una terra dove la neve non è solo un elemento naturale, ma un vero e proprio linguaggio identitario, dove lo sport invernale è vissuto come destino, tradizione e motore di una comunità capace, nel corso di oltre un secolo, di trasformare gesti quotidiani in passione collettiva e risultati internazionali. " Oro Bianco – Una storia di sport e comunità ": non si sarebbe potuto scegliere titolo migliore per la mostra allestita al Centro Visitatori Valfurva (Piazza Forba 4, Sant’ Antonio Valfurva) e visitabile sino al prossimo 30 marzo (escluso il giorno di Natale). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

