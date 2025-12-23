Allora, controlliamo che nel presepe ci sia tutto: i pastorelli, il ruscelletto, il mulino ad acqua, la cascata, la fontana, le casette, la chiesetta (con fulgido anacronismo), la moschea (perché non si sa mai), il castello con ponte levatoio, le botteghe, l’osteria, il frantoio, i carretti, i cesti di frutta, le anfore, le bancarelle, le botti, le damigiane, le bottiglie, le scalinate, le falci, i paiuoli, le madie, il calzolaio, la massaia, il falegname, la lavandaia, il pescivendolo, il fruttivendolo, il pizzicagnolo, l’arrotino, l’acquaiolo, il pizzaiolo, el cagón, Babbo Natale (per un’intensa mise en abîme), l’albero di Natale (vedi sopra), il mini-pandoro e il panettone mignon, Giorgia Meloni, Antonio Conte, Geolier, Greta Thunberg che non passa mai di moda, la neve posticcia, le montagne di cartapesta, la strada col ghiaino, il cielo stellato, la legge morale, la bandiera della Palestina, le statuine dei supereroi della Marvel, l’action figure di Zerocalcare, l’occasionale omino del Subbuteo, le pecorelle, i dromedari, gli uccellini, le mucche, le giraffe, i pinguini, il serpente, la riproduzione in miniatura del pet di casa, gatto o cane che sia – tutto insomma, ma proprio tutto tutto, al punto che nel presepe non resti spazio alcuno per la grotta di Betlemme: al massimo per il bue e l’asinello, simboli perfetti del popolo che festeggia il Natale senza Natività. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ormai nel presepe ci mettiamo di tutto, tranne Gesù bambino

Leggi anche: Luci, presepe e benedizione di Gesù Bambino: il Natale arriva al Fatebenefratelli

Leggi anche: Presepe vandalizzato a Lugo, il parroco: "Lasceremo Gesù Bambino mutilato"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cibo, tempo, relazioni: 5 modi per non sprecare il Natale; Quasi tutto pronto per Natale pienone in centro per gli ultimi regali - Foto e video.

Ormai nel presepe ci mettiamo di tutto, tranne Gesù bambino - pandoro, Antonio Conte, Geolier, Greta Thunberg, la neve posticcia e le montagne di cartapesta. ilfoglio.it