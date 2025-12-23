Ormai nel presepe ci mettiamo di tutto tranne Gesù bambino
Allora, controlliamo che nel presepe ci sia tutto: i pastorelli, il ruscelletto, il mulino ad acqua, la cascata, la fontana, le casette, la chiesetta (con fulgido anacronismo), la moschea (perché non si sa mai), il castello con ponte levatoio, le botteghe, l’osteria, il frantoio, i carretti, i cesti di frutta, le anfore, le bancarelle, le botti, le damigiane, le bottiglie, le scalinate, le falci, i paiuoli, le madie, il calzolaio, la massaia, il falegname, la lavandaia, il pescivendolo, il fruttivendolo, il pizzicagnolo, l’arrotino, l’acquaiolo, il pizzaiolo, el cagón, Babbo Natale (per un’intensa mise en abîme), l’albero di Natale (vedi sopra), il mini-pandoro e il panettone mignon, Giorgia Meloni, Antonio Conte, Geolier, Greta Thunberg che non passa mai di moda, la neve posticcia, le montagne di cartapesta, la strada col ghiaino, il cielo stellato, la legge morale, la bandiera della Palestina, le statuine dei supereroi della Marvel, l’action figure di Zerocalcare, l’occasionale omino del Subbuteo, le pecorelle, i dromedari, gli uccellini, le mucche, le giraffe, i pinguini, il serpente, la riproduzione in miniatura del pet di casa, gatto o cane che sia – tutto insomma, ma proprio tutto tutto, al punto che nel presepe non resti spazio alcuno per la grotta di Betlemme: al massimo per il bue e l’asinello, simboli perfetti del popolo che festeggia il Natale senza Natività. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Luci, presepe e benedizione di Gesù Bambino: il Natale arriva al Fatebenefratelli
Leggi anche: Presepe vandalizzato a Lugo, il parroco: "Lasceremo Gesù Bambino mutilato"
Cibo, tempo, relazioni: 5 modi per non sprecare il Natale; Quasi tutto pronto per Natale pienone in centro per gli ultimi regali - Foto e video.
Ormai nel presepe ci mettiamo di tutto, tranne Gesù bambino - pandoro, Antonio Conte, Geolier, Greta Thunberg, la neve posticcia e le montagne di cartapesta. ilfoglio.it
Presepe artistico a Fiastra: la vallata com’era prima della diga rivive in scena - L'inaugurazione il 23 dicembre e rimarrà aperto e visitabile per tutte le feste Tutto pronto per l’inaugurazione del presepe artistico, che si terrà domani, 23 dicembre, alle ore 17:30, nel container ... youtvrs.it
Rose, il Presepe Vivente tra tradizione e solidarietà - Il 26 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:00, il centro storico di Rose (in via cipitti) tornerà a illuminarsi con la V edizione del Presepe Vivente, un appuntamento ormai ... msn.com
'O presepe - Claudio Chieffo (Canzone di Natale)
. Il 26 e 30 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, tra i vicoli dell' , torna il , premiato come miglior presepe vivente di Sicilia, ormai giunt - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.