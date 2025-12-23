Origi Milan il contratto è stato risolto! Ufficiale la decisione del club rossonero

Il Milan ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con Divock Origi. La decisione, comunicata dal club, conclude il rapporto tra il calciatore e i rossoneri, segnando un cambio nella rosa della squadra. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, confermando la fine dell’accordo tra le parti.

Inter News 24 Origi Milan, ora è ufficiale: il club rossonero ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto dell'attaccante belga. Ora è ufficiale il Milan si separa da Divock Origi. Attraverso una nota ufficiale il club rossonero ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto del centravanti belga mettendo fine a un rapporto che non ha mai prodotto i risultati sperati né sul piano tecnico né su quello progettuale. Arrivato a parametro zero nell'estate 2022 dopo l'esperienza al Liverpool Origi era stato accolto come un profilo in grado di garantire fisicità ed esperienza internazionale all'attacco rossonero.

