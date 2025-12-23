Orientamenti Corso base per docente tutor della secondaria di primo grado NOVITA’

L’INDIRE presenta “OrientaMenti”, un corso base dedicato ai docenti tutor della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025/26. Questo percorso formativo mira a fornire strumenti e competenze fondamentali per supportare efficacemente gli studenti nel loro percorso di orientamento. Un’opportunità di aggiornamento pensata per rafforzare le capacità educative e accompagnare i giovani nel loro sviluppo scolastico.

L’INDIRE ha predisposto per l'anno scolastico 202526 un percorso formativo “OrientaMenti”, destinato al personale docente della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di del Corso base ID: 384008 ideato per accompagnare gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado nell'attuazione di quanto previsto dalle linee guida del Decreto Ministeriale 328 del 2022. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

