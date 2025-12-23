La Pistoiese si prepara alle decisioni importanti riguardanti il futuro di Andreucci, con l’attenzione rivolta all’ultima partita del girone d’andata. Nel match di chiusura del 2025, i toscani hanno pareggiato 0-0 contro il Cittadella Vis Modena, un risultato che riflette le difficoltà della squadra e solleva interrogativi sulla gestione tecnica. Un momento di riflessione per la società, in vista delle prossime scelte strategiche.

Tanto fumo e niente arrosto: è questa, in estrema sintesi, la didascalia ideale per raccontare l’ultima gara del girone d’andata della Pistoiese, che nella partita che ha chiuso il 2025 ha pareggiato 0-0 sul campo del Cittadella Vis Modena. A Budrio l’Olandesina è incappata negli stessi errori nei quali, ciclicamente, ricade da inizio anno: ritmi di gioco compassati, possesso palla sterile e scintilla negli ultimi sedici metri che fatica tremendamente ad accendersi. Può succedere di avere una domenica storta, può succedere di incontrare un’avversaria abile nella fase difensiva, ma in diciassette giornate la Pistoiese ha commesso troppi errori per pensare che si tratti solamente di una casualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ore di riflessione in casa Pistoiese. In ballo la posizione di Andreucci

