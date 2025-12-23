L’Inter ha espresso durezza nei confronti di chi ha commentato l’episodio dei rigori, sottolineando che non si può giudicare superficialità senza conoscere le difficoltà del gesto. L’ordine, infatti, evidenzia come presentarsi in quel momento non sia semplice e critica anche le parole di Chivu, invitando a riflettere sulla delicatezza delle situazioni e sull’importanza di un atteggiamento equilibrato.

Inter News 24 Ordine con toni accesi e un passaggio critico anche sulle parole di Chivu. Ecco cosa si sono detti con Biasin, Mauro e Trevisani. Nel corso dell’ultima puntata di Pressing si è riacceso il dibattito attorno ai rigori calciati dai nerazzurri nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna. Al tavolo della trasmissione Mediaset, Franco Ordine, Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro hanno analizzato senza sconti l’episodio che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. La semifinale di Supercoppa, persa dall’Inter, ha lasciato strascichi soprattutto per quanto riguarda la gestione dei tiri dal dischetto, con decisioni e gesti tecnici che hanno acceso il confronto anche sul piano della responsabilità individuale e del contesto emotivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ordine sui rigori dell’Inter: «Non puoi dire che uno è superficiale: ha sbagliato il gesto, ma presentarsi lì non è facile»

Ordine: “Come si è permesso Bonny?”. Mauro: “Non puoi dirlo”. Trevisani: “Dici perfetto se…” - La discussione a Pressing tra Franco Ordine, Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro in merito ai penalty calciati dai nerazzurri ... msn.com