Ordigno nel sottotetto di un palazzo | artificieri sul posto evacuazione parziale
Paura ad Albaro nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, quando è stato trovato un ordigno bellico nel sottotetto di una palazzina di quattro piani.La scoperta di un tecnico al lavoro sulle tubatureA scoprirlo, verso le 16, un tecnico intervenuto nel condominio di via Albaro per alcuni lavori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
