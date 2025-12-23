Ora vi dico tutto Barbara D’Urso la verità dopo il caso post finale di Ballando con le stelle

Barbara D’Urso è stata una delle figure più osservate di questa edizione di Ballando con le Stelle. Durante il programma, secondo molti, ha scelto spesso di trattenersi, di non alimentare troppo le polemiche e di concentrarsi soprattutto sulla gara e sulle performance. Ora però, a distanza di qualche giorno dalla finale andata in onda il 20 agosto, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare il suo punto di vista, tornando protagonista anche fuori dalla pista. Come noto, a trionfare è stata Andrea Delogu in coppia con Nikita Perotti, mentre al secondo posto si sono classificati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Te lo dico chiaro”. Ballando con le stelle, la verità su Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Leggi anche: BARBARA D’URSO: LE COMMOSSE PAROLE DOPO LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gabriele Madami. Jonny Houlihan · Santa Claus Is Coming Tonight. Ampo' che situazione i babbi natali del tutto il mondo ..ma che dico tutto l universo - facebook.com facebook