Operata in ospedale a 101 anni | tornerà a casa per Natale
A 101 anni, una donna ha affrontato con successo un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco. Dopo l’intervento, le sue condizioni sono migliorate e tornerà a casa per trascorrere il Natale con la famiglia. Una testimonianza di resistenza e speranza, che sottolinea l’importanza di un’assistenza sanitaria efficace anche in età avanzata.
Un delicato intervento chirurgico, soprattutto se si considera che chi lo ha subito ha 101 anni. Storia al lieto fine all'ospedale Maresca di Torre del Greco. La paziente M. P., nata a Napoli il 30 marzo 1924, residente a San Giorgio a Cremano, è giunta presso il reparto di ortopedia il 13. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
