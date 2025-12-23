Operata in ospedale a 101 anni | tornerà a casa per Natale

A 101 anni, una donna ha affrontato con successo un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco. Dopo l’intervento, le sue condizioni sono migliorate e tornerà a casa per trascorrere il Natale con la famiglia. Una testimonianza di resistenza e speranza, che sottolinea l’importanza di un’assistenza sanitaria efficace anche in età avanzata.

Un delicato intervento chirurgico, soprattutto se si considera che chi lo ha subito ha 101 anni. Storia al lieto fine all'ospedale Maresca di Torre del Greco. La paziente M. P., nata a Napoli il 30 marzo 1924, residente a San Giorgio a Cremano, è giunta presso il reparto di ortopedia il 13. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: “Portami a casa”. La richiesta disperata di Giuseppe Turchetto, morto a 101 anni legato al letto in ospedale

Leggi anche: Operata al femore a 107 anni e già in piedi, intervento record all'ospedale di Lanciano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Torre del Greco, operata a 101 anni, sta bene e scherza con i medici: dimessa; Operata al femore a 101 anni: sta bene e torna già a casa; A 102 anni operata al femore, dimissioni record a Torre del Greco; Operata a 101 anni e dimessa in una settimana al Maresca.

Torre del Greco, operata a 101 anni, sta bene e scherza con i medici: dimessa - Avrebbe potuto trascorrere il Natale in un letto d’ospedale. ilmattino.it