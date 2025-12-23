Ongarato e gli spari sui ciclisti | Verremo a sapere bene chi è stato Senza video passavamo per pazzi

Alberto Ongarato, ex ciclista professionista e oggi Vice Presidente della SC Padovani 1909, ha raccontato a Fanpage lo shock dei ragazzi coinvolti: "Che si tratti di colpi di pistola a salve poco importa: la paura è stata enorme". E come si affrontano questi momenti: "Ora ci faremo aiutare da un mental coach. E sul fronte della giustizia andremo fino in fondo anche se si dovesse trattare di una bravata di un 25enne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

