(Adnkronos) – OnePlus espande la propria proposta nel settore dei dispositivi indossabili con il Watch Lite, un modello che punta alla concretezza estetica e funzionale nel segmento degli smartwatch circolari. Con uno spessore di soli 8,9 mm e un peso della cassa contenuto in 35 grammi, il dispositivo si posiziona come una delle soluzioni più . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: OnePlus integra l’Apple Watch con OxygenOS 16

Leggi anche: Batteria mostruosa, prestazioni al top e design stravolto: OnePlus 15 arriva in Italia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

OnePlus cala il tris di fine anno: il 15R sfida Samsung e Apple con una batteria da 7.400 mAh; OnePlus 15R e Watch Lite Recensione: torna il flagship killer, ma con una batteria eccezionale; OnePlus svela i nuovi prodotti per l'Europa: debuttano il 15R, il Pad Go 2 e il Watch Lite; OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: specifiche e prezzi.

OnePlus Watch Lite, sfida a Apple con design sottile e super batteria - Il nuovo wearable di OnePlus punta su un display AMOLED da 3000 nits e un'autonomia estesa, rinunciando a Wear OS per garantire un'efficienza energetica superiore e una compatibilità universale ... msn.com