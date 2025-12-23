OnePlus Watch Lite sfida a Apple con design sottile e super batteria
(Adnkronos) – OnePlus espande la propria proposta nel settore dei dispositivi indossabili con il Watch Lite, un modello che punta alla concretezza estetica e funzionale nel segmento degli smartwatch circolari. Con uno spessore di soli 8,9 mm e un peso della cassa contenuto in 35 grammi, il dispositivo si posiziona come una delle soluzioni più . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: OnePlus integra l’Apple Watch con OxygenOS 16
Leggi anche: Batteria mostruosa, prestazioni al top e design stravolto: OnePlus 15 arriva in Italia
OnePlus cala il tris di fine anno: il 15R sfida Samsung e Apple con una batteria da 7.400 mAh; OnePlus 15R e Watch Lite Recensione: torna il flagship killer, ma con una batteria eccezionale; OnePlus svela i nuovi prodotti per l'Europa: debuttano il 15R, il Pad Go 2 e il Watch Lite; OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: specifiche e prezzi.
OnePlus Watch Lite, sfida a Apple con design sottile e super batteria - Il nuovo wearable di OnePlus punta su un display AMOLED da 3000 nits e un'autonomia estesa, rinunciando a Wear OS per garantire un'efficienza energetica superiore e una compatibilità universale ... msn.com
Recensione OnePlus Watch Lite: quando “meno” è meglio - OnePlus Watch Lite è solo l'ultimo accessorio tech lanciato dal brand cinese: scopri come va nella recensione completa. gizchina.it
OnePlus 15R e Watch Lite Recensione: torna il flagship killer, ma con una batteria eccezionale - Il nuovo OnePlus 15R si candida a essere uno dei mattatori di fine 2025, grazie a un'autonomia record, prestazioni al top e un prezzo centratissimo. tech.everyeye.it
OnePlus Watch 3 su AliExpress 191,30€ https://rzekl.com/g/1e8d114494275823fa6f16525dc3e8/ulp=https%3A%2F%2Fit.aliexpress.com%2Fitem%2F1005009810865149.html&subid=CSB Altre offerte Segui tutti i canali del nostro network http - facebook.com facebook
OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: specifiche e prezzi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.