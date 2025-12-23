Ondrejka su Chivu e Cuesta | Sono simili come idea vogliono che i giocatori possano diventare migliori

Ondrejka analizza le differenze e le affinità tra Chivu e Cuesta, sottolineando come entrambi condividano l’obiettivo di far migliorare i giocatori. In un 2025 caratterizzato da sfide e recuperi, l’attaccante riflette sulle loro idee e approcci, evidenziando l’importanza di un percorso di crescita costante e mirato. Un’analisi sobria che offre spunti sul loro ruolo nel processo di sviluppo dei talenti.

Inter News 24 Ondrejka, l'attaccante ripercorre un 2025 complesso tra infortuni, recupero e ambizioni, soffermandosi anche sulle differenze tra Chivu e Cuesta. Il 2025 di Jakob Ondrejka, attaccante del Parma, è stato un anno fatto di luci e ombre. Dall'eroica doppietta salvezza contro l'Atalanta ai numerosi problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita, il classe 2002 ha raccontato tutto in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Un viaggio tra difficoltà, consapevolezza e voglia di tornare protagonista, con un passaggio significativo anche sul lavoro svolto con Cristian Chivu.

