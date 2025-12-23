Omicidio Granieri trovato il libro mastro | l' indagine scava tra i suoi clienti

È stato rinvenuto il libro mastro di Granieri, contenente annotazioni e possibili indizi utili alle indagini sull’omicidio. L’indagine, in corso da una settimana, si concentra ora sui clienti del vittima, cercando di chiarire i motivi e le circostanze del crimine. Questo ritrovamento potrebbe rappresentare un passo importante per fare luce sulla vicenda e avvicinarsi alla verità.

Un quaderno, con annotazioni e forse qualche indizio utile agli investigatori per risolvere quello che ormai dopo una settimana è ancora un giallo. A scrivere della scoperta fatta all'interno dell'abitazione di Nicola Granieri, il settantatreenne ucciso con un colpo di pistola alla nuca nel.

