Omicidio del cardiologo Alaimo il pg chiede la conferma della condanna a 22 anni
Il sostituto procuratore generale Salvatore Leopardi ha richiesto la conferma della condanna a 22 anni di reclusione per Adriano Vetro, imputato dell'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo. La vicenda riguarda un caso di grande rilievo giudiziario, nel quale si valutano le responsabilità e le procedure legali seguite durante il processo. La decisione finale spetterà ora alla Corte di Appello.
Il sostituto procuratore generale Salvatore Leopardi ha chiesto la conferma della condanna a 22 anni di reclusione per Adriano Vetro, accusato dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo. Omicidio del cardiologo Alaimo, la nuova perizia conferma: "L'imputato è sano di mente"Vetro, bidello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
