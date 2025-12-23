Omicidio del cardiologo Alaimo il pg chiede la conferma della condanna a 22 anni

Il sostituto procuratore generale Salvatore Leopardi ha richiesto la conferma della condanna a 22 anni di reclusione per Adriano Vetro, imputato dell'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo. La vicenda riguarda un caso di grande rilievo giudiziario, nel quale si valutano le responsabilità e le procedure legali seguite durante il processo. La decisione finale spetterà ora alla Corte di Appello.

Il sostituto procuratore generale Salvatore Leopardi ha chiesto la conferma della condanna a 22 anni di reclusione per Adriano Vetro, accusato dell'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo.

