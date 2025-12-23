Omaggio a Franco Battiato | Süleyman Ergüner e i dervisci rotanti di Istanbul

In occasione del toccante omaggio a Franco Battiato, ricordiamo i dervisci rotanti di Istanbul, simbolo di spiritualità e tradizione. Quest’anno, nel giorno in cui avrebbe compiuto ottant’anni, i Dervisci si esibiranno a Ravenna, offrendo uno spettacolo che rende omaggio alla sua musica e alla cultura orientale. L’appuntamento è sabato 27 dicembre al Teatro Alighieri, un’occasione per apprezzare una tradizione millenaria e riflettere sul suo lascito artistico

Voglio vederti danzare.chi non ricorda i dervisci rotanti che Franco Battiato evoca in una delle sue più celebri canzoni? Quest'anno - l'anno in cui il cantautore avrebbe festeggiato ottant'anni - i dervisci danzano a Ravenna: sabato 27 dicembre, al Teatro Alighieri, sono in scena i Dervisci.

Dall'avanguardia alla mistica, Battiato in mostra al Maxxi - Un omaggio alla vita che trascende la morte, all'anima delicata e luminosa di uno dei grandi artisti italiani contemporanei: Franco Battiato. ansa.it

A Palermo un evento unico, dalla forte componente evocativa” Centro di gravità permanente-Omaggio a Franco Battiato”,... - A Palermo un evento unico, dalla forte componente evocativa” Centro di gravità permanente- msn.com

Il premio rende omaggio alla figura di Franco Corelli (Ancona 1921 – Milano 2003), una delle voci più straordinarie della storia dell’opera, a cui è intitolato il Teatro delle Muse - facebook.com facebook

