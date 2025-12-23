Omaggio a Franco Battiato con i dervisci rotanti di Istanbul
In occasione del 80º compleanno di Franco Battiato, a Ravenna si celebra la sua memoria attraverso la danza dei dervisci rotanti di Istanbul. Sabato alle 21 al teatro Alighieri, il Mevlana Ensemble di Süleyman Erguner, con cui Battiato collaborò negli ultimi anni, proporrà uno spettacolo che rende omaggio al suo stile e alla sua musica. L’evento unisce cultura e spiritualità, ricordando un artista che ha lasciato un’impronta significativa nella musica italiana.
"Voglio vederti danzare.". chi non ricorda i dervisci rotanti che Franco Battiato evoca in una delle sue più celebri canzoni? Quest’anno – l’anno in cui il cantautore avrebbe festeggiato ottant’anni – i dervisci danzano a Ravenna: sabato prossimo, alle 21 al teatro Alighieri di Ravenna, sono in scena i Dervisci Rotanti di Istanbul e il Mevlana Ensemble di Süleyman Erguner, il gruppo che collaborava stabilmente con Battiato e con cui il cantautore si è esibito in uno dei suoi ultimi concerti nella città turca. Quella dei dervisci è una danza-cerimonia antichissima che l’ Unesco ha riconosciuto Patrimonio dell’Umanità, un movimento mistico fatto di vorticose giravolte al suono ipnotico di flauti e tamburi per simboleggiare il moto degli astri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
