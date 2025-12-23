che coniugano stile senza tempo e comfort. Olympia ha optato per il modello Anna, un mini abito che unisce praticità e sofisticatezza. Il design valorizza la figura, conferendo eleganza e un fascino regale adattabile a diverse occasioni. Il vestito Lydia, scelto da Tatiana, è un midi in velluto dalla silhouette fluida, con maniche a lanterna. Gli elementi ricamati, come fiori e cuori, aggiungono personalità e un’eleganza romantica. I vestiti in velluto firmati Muzungu Sisters evidenziano come il brand di Tatiana Santo Domingo sappia coniugare silhouette raffinate, materiali pregiati e dettagli originali. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Olympia di Grecia e Tatiana Santo Domingo hanno confermato il potenziale creativo di Muzungu Sisters, indossando due capi in velluto

Leggi anche: Garbo e poesia, successo anche per «Il furioso dell’isola di Santo Domingo»

Leggi anche: “Miss Olympia Andrea Shaw ha dei bicipiti più grandi e definiti di Mister Olympia Derek Lunsford”: le misure che dividono il mondo del bodybuilding

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Olympia di Grecia, la Principessa che ama la moda - Olympia di Grecia è l’elegante socialite componente della famiglia reale greca, figlia primogenita del Principe Pavlos, attuale capo della Casa Reale, e dell’ereditiera americana Marie- dilei.it

Olympia di Grecia, la quota royal delle fashion week - E poi c'è chi, come Olympia di Grecia, non perde occasione per essere presente a tutti i più importanti eventi delle fashion week. elle.com

Tatiana Santo Domingo - Tre giorni di festeggiamenti, se pur in forma privata, per il matrimonio a Montecarlo tra Andrea Casiraghi, primogenito di Carolina di Monaco, e Tatiana Santo Domingo, ereditiera di origine colombiana ... vogue.it

Claudio Gubitosi. . GIFFONI IN GRECIA: EVA E TERESA CI RACCONTANO DELLA LORO ESPERIENZA A PYRGOS Oggi pomeriggio sono venute a trovarmi in ufficio Eva e Teresa, due giffoner che di recente hanno partecipato all'Olympia International Film F - facebook.com facebook