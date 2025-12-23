Oltre il neutro | rivoluzionare casa partendo dal pavimento

Life&People.it Capovolgere il paradigma spaziale significa smettere di guardare al piano di calpestio come a una mera superficie di servizio e iniziare a considerarlo per ciò che è realmente: la “Sesta Parete”. In un progetto d’interni, colorare il pavimento rappresenta l’atto più radicale e trasformativo possibile, una dichiarazione d’intenti che sposta il baricentro visivo dell’osservatore verso il basso, ridefinendo le proporzioni e l’anima stessa del costruito. Non è una scelta puramente decorativa, ma una manovra architettonica che utilizza il colore per manipolare la percezione del volume, del peso e della luce; se le pareti delimitano il perimetro, il pavimento ne stabilisce la temperatura emotiva. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

