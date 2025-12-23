Oltre 70 chili di fuochi d' artificio sequestrati in un negozio ossolano
Oltre 70 chili di fuochi d'artificio sequestrati. É successo in Ossola, dove la guardia di finanza, ha segnalato il titolare di un negozio per la vendita abusiva.Durante un'attività di pattugliamento del territorio, le fiamme gialle hanno infatti notato un negozio che esponeva in vendita fuochi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Fuochi d’artificio ad alto rischio nel negozio: sequestrati oltre 21 chili di materiale pirico
Leggi anche: Acilia “esplosiva”, sequestrati 50 chili di fuochi d’artificio illegali
Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio nascosti tra box e cantine a rischio esplosione: denunciato un uomo; Fuochi d’artificio ad alto rischio nel negozio: sequestrati oltre 21 chili di materiale pirico; Petardi e fuochi d'artificio stoccati insieme a materiale infiammabile: 1.300 chili di prodotti sequestrati in vista del Capodanno; Scoperti tre depositi con 1 tonnellata e 300 kg di fuochi illegali.
Oltre 70 chili di fuochi d'artificio sequestrati in un negozio ossolano - Il sequestro è scattato durante un controllo eseguito dalla guardia di finanza in un negozio che non aveva la licenza per vendere prodotti pirotecnici ... novaratoday.it
Custodiva illegalmente oltre 130 kg di fuochi d'artificio, denunciato un 39enne - La polizia ha sequestrato oltre 130 chili di fuochi d'artificio illegalmente detenuti a Givoletto, nel torinese, denunciando un uomo di 39 anni, contitolare di una ditta della zona industriale. rainews.it
Sequestrati 36 chili di fuochi d'artificio a Crotone - Oltre 36 chili di materiale esplodente e materiale pirotecnico per 3,8 chili sono stati sequestrati a Crotone da personale delle Volanti, supportati da personale della Polizia amministrativa, della ... ansa.it
https://www.corrieresalentino.it/2025/12/in-auto-con-oltre-20-chili-di-hashish-22enne-lascia-il-carcere-e-va-ai-domiciliari/ - facebook.com facebook
Bari, nel 2025 quasi 600 arresti e oltre 170 chili di droga sequestrati: ecco il bilancio della polizia x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.