Oltre 70 chili di fuochi d' artificio sequestrati in un negozio ossolano

Oltre 70 chili di fuochi d'artificio sequestrati. É successo in Ossola, dove la guardia di finanza, ha segnalato il titolare di un negozio per la vendita abusiva.Durante un'attività di pattugliamento del territorio, le fiamme gialle hanno infatti notato un negozio che esponeva in vendita fuochi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

