Ok alle nuove norme per l' armamento della polizia locale Leccese | Taser sospeso in attesa di riforma

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato il nuovo regolamento relativo all'armamento e agli strumenti di autotutela della Polizia locale. In seguito a questa decisione, il taser è stato temporaneamente sospeso in attesa di una riforma che ne definisca l’utilizzo e le normative di sicurezza. La misura mira a garantire un equilibrio tra efficacia operativa e tutela dei cittadini, nel rispetto delle normative vigenti.

Arriva l'ok in Consiglio comunale al nuovo regolamento per la disciplina dell'armamento e degli strumenti di autotutela della Polizia locale di Bari. Dopo il parere favorevole espresso nei mesi scorsi dai cinque Municipi, e l'approvazione della giunta, il testo è approdato ieri in aula Dalfino.

Pannelli solari, con le nuove norme meno vincoli nei centri storici x.com

Le nuove norme introdotte da Israele per la registrazione delle organizzazioni non governative internazionali rischiano di avere conseguenze drammatiche sulla popolazione palestinese. A lanciare l’allarme è Medici Senza Frontiere (MSF), che in una nota av - facebook.com facebook

