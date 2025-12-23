Il Comune di Casalgrande ha approvato il bilancio di previsione per il 2026, confermando l’assenza di aumenti delle tasse per cittadini e imprese. La decisione è stata comunicata durante la riunione del consiglio comunale di venerdì sera, approvata a maggioranza. Questa scelta riflette l’impegno dell’amministrazione nel mantenere stabile il carico fiscale, garantendo continuità ai servizi offerti alla comunità locale.

Il Comune di Casalgrande non aumenta le tasse per cittadini e imprese. Questo è quanto emerso venerdì sera in municipio dopo che il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione per il 2026. "L’amministrazione – spiegano dal Comune – ha contenuto la spesa corrente puntando al miglioramento dell’efficienza della macchina comunale attraverso una gestione attenta e responsabile senza tuttavia rinunciare alla nostra qualità dei servizi e obiettivi di mandato. Anche per il 2026, il bilancio pone la persona e i servizi a essa rivolti al centro dell’azione amministrativa". Per il sindaco Giuseppe Daviddi si tratta di un bilancio improntato alla "prudenza che non aumenta la pressione fiscale e che, soprattutto, non tralascia gli obiettivi di mandato: confermare e ampliare i servizi alla persona, sulla base delle esigenze che i cittadini ci segnalano, come ad esempio l’ampliamento delle sezioni del nido d’infanzia e il potenziamento del servizio di mensa scolastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ok al bilancio: "Nessun aumento"

Leggi anche: Rimini si prepara a timbrare il bilancio, nessun aumento delle tasse: ok dalla commissione consiliare

Leggi anche: Rimini timbra il bilancio: nessun aumento dei tributi, spunta un "tesoretto" per colonie e demolire vecchi hotel

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rimini si prepara a timbrare il bilancio, nessun aumento delle tasse: ok dalla commissione consiliare; Ok al bilancio: Nessun aumento; Bilancio di previsione del Comune, ok del Commissario Prefettizio: nessun aumento delle tasse; Regione Lombardia, ok al Bilancio: 34 miliardi di euro, 24 sono per la Sanità. Nessun aumento delle tasse.

Ok al bilancio: "Nessun aumento" - Questo è quanto emerso venerdì sera in municipio dopo che il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsi ... msn.com