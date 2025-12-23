Ogni notte beccato così Il ‘vizietto’ inaspettato di Papa Leone

Durante la mattina in piazza San Pietro, si è respirata un’atmosfera di serenità e tradizione. Papa Leone ha benedetto i Bambinelli dei presepi portati da bambini e genitori, un gesto semplice ma carico di significato. È un momento che richiama la cultura e la fede, mantenendo viva una consuetudine che coinvolge molte famiglie e rafforza il senso di comunità.

La mattina in piazza San Pietro è stata attraversata da un'atmosfera particolare, fatta di attesa e di gesti semplici, quando il Papa ha benedetto i Bambinelli dei presepi portati da tanti bambini accompagnati dai loro genitori. Un rito che si rinnova ogni anno e che, ancora una volta, è diventato l'occasione per rilanciare un messaggio che va oltre il perimetro della celebrazione: il Pontefice ha rivolto un forte appello affinché "tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace". Parole pronunciate davanti a una piazza gremita, dove i più piccoli stringevano le loro statuine in un clima di festa già proiettato verso il Natale.

