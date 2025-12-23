Oggi il funerale di Maria Organtini paladina dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza

Oggi a Monza si svolge il funerale di Maria Organtini, figura di rilievo nel panorama culturale locale. Fondatrice del Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza, ha dedicato la sua vita alla promozione delle arti e della cultura nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il territorio e per il mondo artistico della zona.

Monza piange Maria Organtini, la fondatrice del Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza. Nella notte di domenica 21 dicembre si è spenta all'età di 83 uno dei simboli della cultura cittadina. Quest'oggi, martedì 23 dicembre, veerrrà dato l'ultimo saluto a Maria Organtini

