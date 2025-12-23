Oggi il funerale di Maria Organtini paladina dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Monza si svolge il funerale di Maria Organtini, figura di rilievo nel panorama culturale locale. Fondatrice del Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza, ha dedicato la sua vita alla promozione delle arti e della cultura nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il territorio e per il mondo artistico della zona.

Monza piange Maria Organtini, la fondatrice del Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza. Nella notte di domenica 21 dicembre si è spenta all’età di 83 uno dei simboli della cultura cittadina. Quest'oggi, martedì 23 dicembre, veerrrà dato l'ultimo saluto a Maria Organtini: il. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: È morta Maria Organtini, paladina dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza

Leggi anche: Morta a 83 anni. Maria Organtini faro dei poeti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

oggi funerale maria organtiniOggi il funerale di Maria Organtini, paladina dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza - La storica presidente del Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza, molto nota e stimata in città, si è spenta nella notte di domenica 21 dicembre ... monzatoday.it

oggi funerale maria organtiniMorta a 83 anni. Maria Organtini faro dei poeti - Nella notte tra sabato e domenica è venuta a mancare Maria Organtini, 83 anni, fondatrice e presidente del Cenacolo ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.