Oggi 23 dicembre San Giovanni da Kety | la genuinità del suo cuore converte persino dei malviventi

Il 23 dicembre si celebra San Giovanni da Kety, un sacerdote del XV secolo noto per la sua grande bontà. La sua vita e i suoi gesti dimostrano come la sincerità e la compassione possano influenzare anche chi si trova lontano dal bene. La sua figura rappresenta un esempio di umanità e di speranza, testimoniando come la bontà possa aprire strade di redenzione.

Nel XV secolo in Polonia, san Giovanni da Kety è un sacerdote dal cuore tanto buono: a tal punto che un suo gesto converte addirittura dei delinquenti. Nel giorno dell’anti-vigilia di Natale, il 23 dicembre, si ricorda la figura di san Giovanni da Kety, sacerdote polacco. Nasce con il nome di Giovanni Canzio il 23. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 23 dicembre, San Giovanni da Kety: la genuinità del suo cuore converte persino dei malviventi Leggi anche: San Giovanni di Kety: il Santo del 23 dicembre e la sua eredità Leggi anche: 23 ottobre, San Giovanni da Capestrano: converte i cuori con il fuoco della sua predicazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Martedì 23 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno; Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 18 a Napoli; Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre; Santo del giorno 23 Dicembre 2025 San Giovanni da Kety, sacerdote. Martedì 23 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it

Oggi 23 dicembre, San Giovanni da Kety: la genuinità del suo cuore converte persino dei malviventi - San Giovanni da Kety ci insegna la forza della mitezza, con la sua disarmante bontà riuscì a convertire persino dei delinquenti. lalucedimaria.it

Almanacco | Martedì 23 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il film "Il buono, il brutto, il cattivo" viene proiettato per la prima volta in pubblico, lancio della missione Apollo 8 con a bordo i primi uomini ad orbitare intorno alla Luna: ricorrenze, avvenime ... modenatoday.it

Da oggi 22 dicembre sarà possibile iniziare le procedure di iscrizione per accaparrarsi gli ambitissimi biglietti per le cinque serate all'Ariston - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.