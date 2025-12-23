Officina Stellare e Leonardo siglano un’intesa da 9,2 milioni Tutti i dettagli
La società vicentina Officina Stellare ha siglato un nuovo accordo con Leonardo, del valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro, per la fornitura di sistemi ottici ad alta risoluzione destinati alla costellazione satellitare proprietaria del gruppo di piazza Monte Grappa. L’intesa, di durata triennale e inserita in un framework agreement più ampio tra le due aziende, rappresenta un ulteriore consolidamento dei rapporti industriali all’interno di uno dei segmenti più competitivi dell’economia tecnologica italiana ed europea. La partnership tra Officina Stellare e Leonardo si inserisce in un disegno più ampio di rafforzamento delle filiere italiane ad alto contenuto tecnologico. 🔗 Leggi su Formiche.net
