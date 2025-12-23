Officina ma anche pescheria abusiva sequestrati 25 chili di cozze e vongole | vendute tra la sporcizia
Una scoperta alquanto insolita quella fatta dalla polizia del commissariato di Gallipoli (Lecce). Gli agenti, infatti, hanno trovato all'interno di un'officina 25 chili di cozze e vongole conservati all'interno di due celle frigorifere abusive. L'operazione si è conclusa con il sequestro penale. 🔗 Leggi su Today.it
