offese e botte alla moglie il sindaco prende tempo e per ora non si dimette

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è attualmente sotto indagine per presunti maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Nonostante le accuse, il primo cittadino ha annunciato di non voler rassegnare le dimissioni, prendendo tempo per valutare la situazione. La vicenda, che coinvolge figure pubbliche, resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.
Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, non si dimetterà. Non subito, almeno. Ieri è intervenuto sulla vicenda il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, fra l’altro concittadino di Missiroli. "È opportuno consentire al sindaco di prendere piena visione delle accuse che gli sono mosse. L’aspetto politico e quello giudiziario non viaggiano sullo stesso piano, non hanno le stesse dinamiche". Il Pd sostiene che vada data a Missiroli la possibilità di difendersi dalle accuse; se però la situazione non si chiarirà la pista delle dimissioni potrà di nuovo prendere corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il sindaco Mattia Missiroli indagato per le botte alla moglie: imbarazzo Pd. Spunta una richiesta d’aiuto della donna nel 2012 - Cervia (Ravenna): nel day after la diffusione della notizia esplode la polemica politica sul sindaco. msn.com
Sindaco anti-violenza indagato per lesioni e maltrattamenti. La vittima è la moglie - Da lì via all’inchiesta Un Comune in prima fila contro la violenza di genere, con punto di ascolto per le «donne che vivono situazioni di disagi ... msn.com
