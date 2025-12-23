Odissea tra epica e citazioni nel trailer del nuovo film di Christopher Nolan
È stato presentato il trailer ufficiale di Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan che rivisiterà il poema greco di Omero. Tra epica e richiami a opere della sua filmografia, il regista britannico promette grande spettacolo. È stato presentato da Universal Pictures il trailer ufficiale di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan che, dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto con Oppenheimer (e ben sette Premi Oscar, tra cui quelli al miglior film e alla miglior regia), ha deciso di affrontare una delle più grandi sfide che un cineasta possa intraprendere: adattare l'omonimo poema attribuito al poeta Omero, composto tra l'VIII e il VII secolo a. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
L'Odissea (2026) - Trailer | Christopher Nolan
L'Odissea (2026) - Trailer | Christopher Nolan
