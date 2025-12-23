Odia i ciclisti e spara contro gli atleti per strada | 25enne indagato nel Veronese

Un giovane di 25 anni nel Veronese è sotto indagine dopo aver sparato due colpi di pistola contro atleti della Sc Padovani Polo Cherry Bank durante un allenamento su una strada statale a Dolcè. L’episodio evidenzia una forte avversione nei confronti dei ciclisti e solleva questioni sulla sicurezza e il rispetto tra utenti della strada. Indagini in corso per chiarire i motivi e le responsabilità dell’accaduto.

Una forte avversione nei confronti dei ciclisti. Sarebbe questo ciò che ha spinto un 25enne del Veronese a sparare due colpi di pistola contro alcuni atleti della Sc Padovani Polo Cherry Bank, che sabato scorso si stavano allenando su una strada statale a Dolcè. Dopo tre giorni di indagini, l’uomo è stato individuato dai carabinieri e indagato dalla Procura scaligera. Deve rispondere di minaccia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Odia” i ciclisti e spara contro gli atleti per strada: 25enne indagato nel Veronese Leggi anche: Verona, il video del 25enne che spara al gruppo di ciclisti a bordo dell’auto: individuato Leggi anche: Due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti nel Veronese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Agghiacciante in Veneto: un automobilista spara contro i ragazzi della Padovani; Padovani Polo Cherry Bank, episodio shock in allenamento: un automobilista affianca i corridori e spara con una pistola!. Odia i ciclisti e spara contro gli atleti per strada: 25enne indagato nel Veronese - Sarebbe questo ciò che ha spinto un 25enne del Veronese a sparare due colpi di pistola contro alcuni atleti della Sc Padovani Polo Cherry Bank, che sab ... msn.com

Spari contro i ciclisti nel Veronese, il responsabile è un 25enne: "Odia le biciclette" - É stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese il presunto responsabile dell'episodio avvenuto domenica scorsa a Peri (Verona), quando un gruppo di ciclisti del team S ... msn.com

Spari contro gruppo di ciclisti per strada, individuato il responsabile: ha colpito per «odio verso le biciclette» x.com

Dagli insulti e l'odio sui social ai fatti: spari contro un gruppo di ciclisti. terrore in val d'Adige, spunta il video dell'aggressione, massima solidarietà ai ragazzi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.