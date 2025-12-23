nuovo sindacato carabinieri a colloquio con il comandante zito

Tempo di lettura: 2 minuti Il segretario provinciale generale del nuovo sindacato carabinieri (Nsc) di Avellino e consigliere regionale Nsc Campania, Oreste Antonio Mangino, ha incontrato il comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, colonnello Angelo Zito, pe r uno scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie. L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e rispetto, ha offerto l’occasione per un confronto proficuo sui temi legati alla realtà operativa del territorio e sul fondamentale ruolo che ogni giorno i Carabinieri svolgono con dedizione al servizio della collettività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

