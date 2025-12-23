Nuovo scontro tra l’amministrazione Trump e la Danimarca

Recentemente, si è verificato un nuovo confronto tra l’amministrazione Trump e la Danimarca, in seguito alla nomina di un inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia da parte del presidente. Questa decisione ha suscitato discussioni diplomatiche tra i due Paesi, evidenziando le tensioni crescenti riguardo alle questioni strategiche e alle relazioni bilaterali.

dopo che il presidente Trump ha nominato un inviato speciale degli USA in Groenlandia. La Danimarca convoca l’ambasciatore degli USA: “Fatto totalmente inaccettabile”. Trump continua a esercitare pressioni affinché gli USA riescano ad impossessarsi della Groenlandia. : cos’è successo? Nuovo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

